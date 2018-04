Lavori sulle strade del forese: modifiche alla viabilità

Via Mezzo Carrare, nel forese, sarà chiusa al traffico nella giornata di venerdì 27 aprile per consentire i lavori di sistemazione di alcuni avvallamenti del manto stradale. La chiusura della strada sarà effettuata a tratti, a esclusione dei residenti. L'intervento inizierà al mattino, dalle 7.00 e si protrarrà fino al pomeriggio, salvo avverse condizioni meteo. La circolazione sarà ripristinata già in serata. Le modifiche alla viabilità saranno indicate sul posto e nelle strade vicine, quali le vie Ronco, Mezzeno, Merlaschio e Oriola.

