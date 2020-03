Lavori sulle strade di Lugo, modifiche a viabilità e sosta

Giovedì 5 marzo dalle 8 alle 18 via Risorgimento, a Lugo, sarà chiusa al traffico (eccetto residenti che possono accedere fino al civico 102) nel tratto compreso tra vicolo Rainieri e via Vespignani per eseguire alcuni lavori edili. Inoltre, nella stessa giornata verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro nel tratto dal civico 100/1 all’intersezione con via Acquacalda e sul lato destro dal civico 139 all’intersezione con via Acquacalda. Si informa, inoltre, che sul lato sinistro della stessa strada sarà mantenuto il divieto di sosta dal civico 100/1 al civico 104, fino al 2 marzo 2021 per la presenza di un’impalcatura fissa per alcuni lavori di ristrutturazione.

Sempre giovedì 5 marzo dalle 13 alle 18 via Mazzini, a Lugo, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra vicolo Scalaberni e piazza Cavour per consentire alcuni lavori. I veicoli che percorrono via Mazzini nel senso unico di marcia consentito dovranno svoltare e destra in vicolo Scalaberni.