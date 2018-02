Lavori sulle strade: in arrivo nuovi parcheggi per le auto

Sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento dei parcheggi in via Rivali San Bartolomeo e via Madonna delle Stuoie, iniziati il 19 febbraio a Lugo. Lungo la via Rivali San Bartolomeo verranno realizzati 17 posti auto in più, mentre su via Madonna delle Stuoie sono confermati gli stalli già presenti di fronte del campo sportivo. A maggio verranno invece realizzati gli interventi sull’asfalto. Per l’esecuzione dei lavori non sono previste modifiche alla viabilità. Gli interventi sono eseguiti dalla ditta Cti di Imola.