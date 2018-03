Lavori sulle strade per allacciare le utenze: viabilità modificata

Ha aperto lunedì mattina in via Volpaccino, a Faenza, un cantiere per i lavori di allacciamento di alcune utenze. A causa dei lavori sarà chiuso al traffico, fino alle 18 di mercoledì 21 marzo, un breve tratto della strada, dall'intersezione con via Graziola per una decina di metri circa. Nello stesso tratto sarà vietata la sosta di tutti i mezzi, con eventuale rimozione forzata. Inoltre, il parcheggio interno ex Cisa, in via Volpaccino

all'intersezione con via Graziola, resterà chiuso fino al termine dei lavori. Infine, in via Zara sarà ristretta la carreggiata stradale all'ingresso

del cantiere ex Cisa. Salvo contrattempi meteo, la viabilità ordinaria sarà ripristinata nella serata di mercoledì 21 marzo.

