Lavori sulle strade provinciali: come cambia la viabilità

Circolazione interrotta lungo la provinciale Molinello - Dal Rio - Ca' Vecchia (Via Caduti della Libertà) nel tratto compreso tra l'incrocio con via Manzoni e l'incrocio con la provinciale Madonna della Salute in località Barbiano, dalle 9 di giovedì 15 febbraio alle 18 di venerdì 23 febbraio.

Il transito dei veicoli sarà così deviato: tutti i veicoli provenienti dalla provinciale San Silvestro Felisio, con direzione di marcia Lugo - Faenza e diretti a Bagnara di Romagna - Solarolo dalla provinciale Molinello Dal Rio, giunti a Barbiano, proseguiranno sulla stessa San Silvestro Felisio fino all’innesto con la provinciale Canale di Solarolo; tutti i veicoli provenienti dalla San Silvestro Felisio, con direzione di marcia Faenza - Lugo e diretti a Bagnara di Romagna dalla provinciale Molinello Dal Rio, giunti a Barbiano proseguiranno sulla Felisio fino all’incrocio con la provinciale Delle Ripe/Bagnara; tutti i veicoli provenienti da Bagnara di Romagna e diretti a Barbiano - Lugo dalla provinciale Molinello Dal Rio, proseguiranno sulla provinciale Delle Ripe fino all’incrocio con la Felisio a Lugo; tutti i veicoli provenienti da Lugo e diretti a Bagnara di Romagna seguiranno il percorso inverso. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.