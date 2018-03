Lavori urgenti alle Porte Vinciane: si chiude il Ponte mobile

Il Ponte mobile di Cervia resta chiuso al traffico fino a martedì sera per lavori urgenti di sistemazione delle Porte Vinciane che, anche a seguito degli ultimi eventi meteo, hanno subito un grave danno: per cui verranno posizionate le palancole per mettere a secco le porte e operare la necessaria manutenzione. Le palancole serviranno anche a mantenere in sicurezza la città da eventuali mareggiate, in attesa del termine della manutenzione straordinaria delle Porte. Le palancole resteranno posizionate per qualche settimana.

