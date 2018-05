Lavori urgenti di Hera: l'incrocio tra i due viali chiude al traffico

A Milano Marittima mercoledì mattina l'incrocio tra viale Romagna e viale Matteotti è stato chiuso al traffico veicolare per lavori urgenti di Hera.

La fine lavori, secondo quanto comunicato dal Comune di Cervia, è prevista per le 18 di mercoledì. Si raccomanda di circolare con la massima prudenza a doppio senso di marcia nei tratti di viale Romagna interdetti esclusivamente per residenti o titolari attività.

