Lavori urgenti di Hera: strada chiusa, traffico deviato

Via Caduti per la Libertà a Cervia, nel tratto di fronte alle scuole medie Gervasi, lunedì mattina è stata per lavori urgenti di ripristino condotta da parte di Hera. Garantito l'accesso ai bus che accompagnano i ragazzi nella scuola media, così come l'accesso pedonale all'istituto. Sul posto regola il traffico la Polizia Municipale. Sono possibili rallentamenti, deviazioni su via Villafranca e via 25 aprile. Entro il pomeriggio dovrebbero finire i lavori. Sono possibili ritardi anche dei mezzi bus di linea per Cesena o Forlì in transito in tale via.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !