Lavori alla rete fognaria: modifiche alla viabilità e alla sosta

Via XX Settembre a Faenza, nel tratto compreso da via Naviglio fino a corso Garibaldi, sarà chiusa al traffico nella giornata di venerdì 15 febbraio per lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria. L’intervento sarà effettuato dalla ditta Ingalllina srl di Poggio Torriana (Rimini), per conto di Hera spa. Nel tratto suddetto saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli dalle ore 8.00 fino alle 18.00, o comunque fino al termine dei lavori.

