Si riasfalta un tratto di via Canale Magni: previste modifiche alla viabilità

Mercoledì e giovedì è in programma un intervento di riasfaltatura del tratto di via Canale Magni dalla rotonda degli Scaricatori a quella degli Spedizionieri. Per consentire la realizzazione dei lavori sarà necessario vietare il transito su tale tratto, solo in direzione Bassette/Venezia, dalle 8.30 di mercoledì fino a non oltre le 19.30 di giovedì. I veicoli provenienti dalla rotonda degli Spedizionieri e diretti in via Romea Nord (direzione Ravenna e Bassette), potranno percorrere via Canale Magni (nel tratto compreso tra la rotonda degli Spedizionieri e la rotonda degli Scaricatori) e via Bassette; i veicoli provenienti dalla rotonda degli Scaricatori e diretti alla rotonda degli Spedizionieri, potranno percorrere via Bondi (nel tratto compreso tra la rotonda degli Scaricatori a via Bacci), via Bacci (nel tratto compreso tra via Bondi a via Romea Nord), via Romea Nord (nel tratto compreso da via Bacci alla rotonda degli Spedizionieri). Le chiusure e le deviazioni saranno opportunamente segnalate da adeguata cartellonistica.