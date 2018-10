"Lavoro cerca Università": giovani studenti a colloquio con le imprese

Martedì 23 ottobre torna a palazzo dei Congressi una nuova edizione di "Lavoro Cerca Università", evento rivolto ai giovani laureati del Campus di Ravenna, o di altro ateneo, ma residenti nel territorio della provincia di Ravenna, in cerca di occupazione. In questa occasione, 11 realtà (aziende, cooperative e associazioni) locali presenteranno la loro attività e il profilo del candidato ricercato per attivare fino a 15 tirocini formativi e/o di inserimento lavorativo; i giovani interessati potranno assistere alle presentazioni, previa iscrizione sul sito www.fondazioneflaminia.it, e fare tutte le domande utili a concorrere alla candidatura per l’assegnazione del tirocinio. L’iniziativa rientra nel Progetto Tirocini promosso da Comune di Ravenna e realizzato in collaborazione con Fondazione Eni Enrico Mattei, Fondazione Flaminia, Università di Bologna – Campus di Ravenna e Centro per l’impiego della Provincia di Ravenna.