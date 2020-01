Lavoro in "nero" nella casa famiglia: i sindacati chiedono al Prefetto un tavolo provinciale

"La recente inchiesta che ha evidenziato irregolarità nella gestione del personale in una casa famiglia di Savio di Cervia è l’ennesima dimostrazione della presenza sul nostro territorio di fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, che vanno rigettati con decisione dall’intero sistema produttivo e dalle istituzioni". Non usano mezzi termini i tre sindacati Cgil, Cisl e Uil nel commentare il caso portato alla luce dai Carabinieri dell'Ispettorato del lavoro di Ravenna e dai funzionari ispettivi dell'Inps, coordinati dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna.

"Quanto emerso dalle importanti attività d’indagine dimostra il progressivo espandersi del fenomeno a nuovi settori d’attività, e quindi la necessità di riprendere urgentemente il tema, con la regia della Prefettura e con una consapevole e convinta partecipazione di tutte le istituzioni e dell’insieme delle associazioni di categoria - continuano i sindacati, che hanno chiesto al Prefetto la convocazione del “Tavolo provinciale sul mercato del lavoro ed il rispetto delle regole” - Da tempo le organizzazioni sindacali denunciano la presenza diffusa di lavoro nero, di situazioni riconducibili al caporalato, di un uso spregiudicato degli appalti e delle terziarizzazioni finalizzati a ridurre il costo del lavoro applicando “contratti pirata”, lucrando sulla perdita delle condizioni di miglior favore per i lavoratori a fronte di continui cambi d’appalto, con omessi versamenti contributivi e d’imposta. Pratiche incompatibili con un tessuto economico improntato alla legalità, al rispetto delle regole, alla leale concorrenza e che danneggiano l’intera collettività. Nel caso oggetto d’inchiesta, è emersa la fornitura di personale da parte di una società di servizi, tramite un contratto d’appalto fittizio finalizzato alla somministrazione irregolare di manodopera e all’evasione contributiva".

"Si tratta di un fenomeno estremamente preoccupante, già registrato nel nostro territorio, anche se con implicazioni di minore gravità, e sviluppatosi soprattutto nell’ambito dei pubblici esercizi e del turismo, tanto che è stato oggetto di uno specifico protocollo sottoscritto nel 2019 in Prefettura fra i sindacati, le associazioni d’impresa e i sindaci di Ravenna e Cervia - concludono i sindacalisti - Quella firma è stata l'occasione per una prima riunione in Prefettura, con l’obiettivo di definire tavoli tecnici e di approfondimento con le parti sociali, le istituzioni, tutte le autorità competenti e gli organismi ispettivi per prevenire il diffondersi di questi fenomeni. Dobbiamo registrare che quegli impegni ad oggi non hanno avuto seguito e che non tutte le rappresentanze del mondo produttivo hanno riconosciuto le criticità evidenziate con la medesima convinzione".