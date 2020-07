Cercasi cuochi, camerieri, baristi, bagnini e segretari: ancora tante offerte di lavoro stagionale

Nella banca dati regionale del lavoro stagionale, consultabile liberamente online, attualmente sono presenti quasi 230 offerte di lavoro. Quest’anno, infatti, numerosi imprenditori hanno rimandato a tempi migliori i contatti con i lavoratori per una stagione iniziata a rilento e con molte incognite. Se prima ci si preoccupava del personale già nei mesi primaverili, nel 2020, in un clima di incertezza e iniziando con pochi dipendenti, per la diffusione delle disponibilità in molti casi si è arrivati a metà luglio.

Il 14 luglio la banca dati regionale comprende 228 offerte così suddivise: Bellaria-Igea Marina 4, Cattolica 22, Cervia e Milano Marittima 69, Cesenatico 30, Gatteo a Mare 7, Lidi Ravennati 38, Misano Adriatico 5, Riccione 30, Rimini 19. Si cercano aiuto cuochi, cuochi, sfogline, camerieri di sala, bar e ristorante, baristi, pizzaioli, addette ai piani, manutentori, bagnini, segretari d’albergo e addetti all’accoglienza, tuttofare. In ogni inserzione presente in banca dati si trovano le caratteristiche richieste e i riferimenti del datore di lavoro per l’invio del curriculum o per il contatto diretto. I lavoratori disponibili possono anche mettere a disposizione il proprio curriculum caricandolo online, seguendo le istruzioni indicate nel sito www.agenzialavoro.emr.it/.