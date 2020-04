Le associazioni donano un computer alla famiglia per le lezioni online

Le associazioni Pietro Costa e Anpi di Castel Bolognese hanno donato a una famiglia castellana, tramite la scuola e l’amministrazione comunale, un computer utile al collegamento scuola-alunni, dopo la chiusura in attuazione delle regole di distanziamento e prevenzione. "Desideriamo in questo modo esprimere un gesto di vicinanza alle famiglie in difficoltà nel fare fronte agli impegni della nuova situazione sociale venutasi a determinare a seguito della pandemia - spiegano - Auspichiamo che la scuola possa riprendere quanto prima il suo regolare corso, pur con le necessarie modifiche organizzative ed ambientali che si renderanno necessarie". Ringraziano la dirigente scolastica di circolo Pamela Ausili e l’assessore del comune di Castel Bolognese Linda Caroli per la collaborazione fornita.

