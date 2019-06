Le auto fanno spazio ai podisti della 'Greenta Run': viabilità modificata

Divieti mercoledì 5 giugno prossimo in via Cavour, a Faenza, in occasione della terza edizione di “Greenta Run”, corsa podistica non competitiva di 10 chilometri e camminata di 5 km organizzata dal Rione Verde e dall’associazione Leopodistica. Per consentire lo svolgimento della manifestazione mercoledì, dalle ore 17.00 alle 23.00 saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli in via Cavour, nel tratto compreso da piazza Santa Maria Foris Portam fino a via Orto S.Agnese. In via Cavour, direzione monte, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Tonducci, mentre con direzione valle (centro) obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Orto S.Agnese.

Sempre nella giornata di mercoledì 5 giugno, per i lavori di sostituzione delle finestre di un edificio, in via Zanelli – dalle ore 14.00 alle 17.30 - saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli nel tratto compreso da via Ughi a Corso Mazzini. Esclusi dal divieto i soli residenti.