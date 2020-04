Le banche donano 53mila euro per equipaggiare le ambulanze del 118

Crédit Agricole Italia e Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo hanno stanziato più di 53.000 euro per equipaggiare tre autoambulanze del 118 assegnate al presidio ospedaliero di Lugo, recentemente individuato come “Covid Hospital” a integrazione dell’ospedale di Ravenna e dunque strategico per tutta la Bassa Romagna. Lo stanziamento consentirà di acquistare innovative apparecchiature specialistiche da installare sulle autoambulanze già in dotazione, come, ad esempio, una barella di biocontenimento e due monitor defibrillatori per il controllo dei parametri vitali, indispensabili per il trasporto di pazienti sottoposti a particolari terapie mediche.

