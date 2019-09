Le bellissime "Mamme in moda" sfilano in passerella a Lido Adriano

Si è tenuta lo scorso fine settimana al ristorante “la Pritona” di Lido Adriano la serata “Mamme in Moda”, con protagoniste le mamme “Miss” vincitrici di fascia nazionale e regionale di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26esima edizione. Le mamme, per l’occasione, hanno fatto passerella con i capi dell’atelier di Denise Maretti.

All’evento erano presenti, tra le altre, Natalya Odud di Lugo “Miss Mamma Italiana Romantica 2015”, Grazia Dione di Ravenna “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”, Silvia Ziniani di Ravenna “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”, Carla Ridolfi di Cervia “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”, Sandra De Caro di Ravenna “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”, Patrizia Verlicchi di Mezzano (RA) “Miss Suocera 2018”.

La serata, realizzata con la fattiva collaborazione della Pro Loco di Lido Adriano di cui è Presidente Gianni De Lorenzo, è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Fra tutte le mamme presenti, è stato estratto un gioiello della gioielleria “Valenza” di Lido Adriano: il prezioso se l’è aggiudicato la ravennate Sandra De Caro.