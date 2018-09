Le 'bellissime' sfilano a Cervia per vincere il concorso "Miss Reginetta d'Italia"

Grande spettacolo per la prima serata delle finali di Miss Reginetta d’Italia 2018 al Fantini club di Cervia-Milano Marittima presentata dalla show girl Jo Squillo. 64 splendide ragazze, provenienti da tutta Italia, con un età compresa tra i 14 e 27 anni selezionate su oltre 3.500 aspiranti Miss si sono sfidate a colpi di sorrisi, di flash e di passerelle con sfilate in costume e in abiti da sera, per accaparrarsi le simpatie del pubblico e della giuria.

Tre le prime fasce consegnate che permetto alle giovani Miss l’accesso diretto alla finale di venerdì 7 settembre: Rebecca Arone, 16 anni di Torino, Alessia Antonetti, 18 anni di Roma e Arianna Madonia, 16 anni di Palermo. Fascia speciale “Miss Spontaneità” a Serena Fucile per premiare il coraggio e la forza di una modella che per una grave malattia neurologica non può più camminare. Solo grazie alla sua grande determinazione e a un apparecchio sottocutaneo, oggi Serena Fucile è ritornata a calcare la passerella e a coronare il suo grande sogno. “Ho subito molte discriminazioni e umiliazioni per questo mio problema – ha detto commossa la ragazza - non bisogna mai giudicare le persone, io posso essere un esempio per le ragazze di come si può e si devono superare le avversità della vita”.

L'imitatrice televisiva Emanuela Aureli ha regalato al pubblico tante risate con le imitazioni di Milly Carlucci, Mara Venier, Valeria Marini, Barbara D’Urso , Raffaella Carrà e tanti altri. “Oltre alla bellezza fisica rende affascinanti lo stare bene con se stessi e divertirsi nella vita, trovando una chiave di leggerezza come l’ironia per affrontarla - ha detto Emanuela - Essere sé stessi è il vero privilegio della bellezza di ognuno di noi".

Sul palcoscenico di Miss Reginetta d’Italia, tra i giurati, due bellissimi: l’amato attore di Cento Vetrine e modello Alex Belli e l’attore di Elisa di Rivombrosa, divenuto sex simbol italiano, Raffaello Balzo. Tra gli ospiti nella giuria capeggiata dalla Madrina di Miss Reginetta d’Italia 2018, l'attrice Jessica Elle, anche la modella Sarah Altobello che ha analizzato la grafia delle Miss per aiutarle a sviluppare attitudini e capacità. Venerdì sera show finale per l’incoronazione di Miss Reginetta d’Italia 2018: sarà la bellissima Filomena Venuso di 18 anni di Nola, attuale Miss Reginetta in carica che ha vinto il titolo lo scorso anno, a consegnare l’ambita corona alla Miss più votata durante le finali.