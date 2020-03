Le Cirque World’s Top Performers rimanda il suo show al 2021

Lo spettacolo Alis di Le Cirque World’s Top Performers, previsto inizialmente il 16, 17 e 18 aprile al Pala De André di Ravenna, è stato riprogrammato.

Lo show è rinviato perciò al mese di gennaio 2021: venerdì 15 ore 21, sabato 16 ore 21, e domenica 17 ore 17.

Biglietti e rimborsi

I biglietti sono in vendita su: www.alisticket.it

I biglietti acquistati per il Tour Primaverile restano validi per la nuova programmazione e nelle stesse posizioni.

Per le date riprogrammate non è previsto il rimborso dei biglietti.

Per chi lo desidera è possibile collocare in vendita i biglietti su www.fansale.it, il mercato di rivendita di biglietti di TicketOne, dove il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale.