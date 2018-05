Le condotte idriche si lavano con l'"ice pigging": ecco quando e come funziona

Il 14 e il 15 maggio dalle 8.30 alle 17.00 Hera effettuerà un intervento per la pulizia delle condotte Idriche di Casalborsetti, in particolare nella zona di via Spallazzi, compresa tra il fiume Lamone e il campo sportivo. Per l’intervento, Hera utilizzerà il sistema di pulizia denominato “ice pigging”: grazie a questa tecnologia si possono risolvere i problemi dovuti ai sedimenti di ferro e manganese presenti in alcuni tratti della rete idrica, tipici di alcuni territori. Il processo di pulizia consiste nell’utilizzo di una soluzione di “ghiaccio”, prodotta con acqua e normale sale alimentare a una specifica consistenza, che viene inserita attraverso un impianto mobile nei tratti di condotte da pulire. In questo modo si crea un cuscino di ghiaccio che percorre la tubazione sospinto dalla normale pressione idrica e ingloba e asporta, lungo il percorso, i materiali sedimentati nel tempo all’interno della condotta. I vantaggi di questo sistema sono la rimozione efficace dei sedimenti, la velocità di esecuzione, l’assenza di rischi meccanici, come i colpi d’ariete e la flessibilità di impiego. Il procedimento si conclude poi con il normale flussaggio delle reti con acqua. L’erogazione dell’acqua non subirà variazioni nel corso dell’intervento Nel corso dell’intervento l’erogazione dell’acqua sarà interrotta solo presso utenze della via Spallazzi, che saranno avvisate preventivamente tramite volantino.