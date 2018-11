Le criticità dell'E45 arrivano al Governo: “Quali verifiche da parte del Ministero?"

Le condizioni dell’E45 sono al centro di una interrogazione al Governo presentata da Simona Vietina, con la quale si chiede, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, “quali iniziative si intendano assumere per una verifica complessiva dello stato dei viadotti lungo la E45, coinvolgendo anche tutti gli enti interessati a seconda delle competenze” e “quali siano le situazioni verificate di maggiore criticità, quali i viadotti che eventualmente necessitino di chiusura o di limitazione al traffico e quali gli interventi programmati rispetto agli stessi”.

“E’ noto infatti – spiega Vietina – che i viadotti lungo la E45 siano particolarmente datati, risalenti agli anni Settanta. Infrastrutture costruite in cemento armato precompresso, materiale indubbiamente superato per i nostri giorni. A più riprese le cronache locali rendono conto delle situazioni di criticità, dei cantieri infiniti, delle preoccupazioni di chi viaggia lungo questa arteria, come per esempio nel tratto tra Orte e Ravenna. Chiediamo che il Ministero dica con chiarezza quale sia la programmazione rispetto a questa arteria fondamentale e se siano stati censiti viadotti in situazioni critiche e che necessitano eventualmente di limitazioni del traffico”, conclude Vietina.