Le due volontarie che portano "la Pace" all'interno delle scuole

Le volontarie del servizio civile nazionale Shade e Ilaria continuano a ricevere tantissime adesioni da parte dei plessi scolastici del Comune di Cervia in merito ai laboratori di promozione della pace. Il loro progetto "Cervia città per la Pace", infatti, prevede la pianificazione e la proposta di laboratori che servano per promuovere la pace nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Gli alunni coinvolti fino ad oggi hanno partecipato, con canzoni, disegni, costruendo origami, inoltre hanno fatto attività già strutturate tratte dal sito della campagna Senzatomica approfondendo i concetti di pace, amicizia e senso di appartenenza. Le volontarie proseguiranno con i laboratori fino al 20 dicembre. Prenotazioni a: stagistaeuropa@comunecervia.it.