Le fiamme divampano dalla camera da letto: paura in centro a Ravenna

Sono state ore di paura quelle vissute nella serata di sabato in pieno centro a Ravenna, poco dopo le 21. Per cause ancora in corso di accertamento da parte di Vigili del Fuoco e forze dell'ordine le fiamme si sono sviluppate in un appartamento in via Girolamo Rossi, al primo piano, distruggendo gli interni. A quanto sembra le lingue di fuoco si sarebbero sprigionate dalla camera da letto. Danni anche all'impianto elettrico, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Indagano i Carabinieri. Il primo piano dell'edificio è stato dichiarato inagibile.