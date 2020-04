Le fiamme divampano nel locale caldaia: incendio in un agriturismo

Sono state fortunatamente domate subito dai vigili del fuoco le fiamme che hanno interessato nel primo pomeriggio di domenica un locale adibito a caldaia nei prezzi dell'agriturismo "La casa sull'albero" a Solarolo. L'incendio è scoppiato poco dopo le 13.30 in un locale staccato dalla struttura principale dell'edificio, adibito appunto a caldaia e al cui interno vi erano anche un mezzo agricolo e della legna.

I titolari hanno subito notato il fumo e le fiamme e hanno chiamato il 115: sul posto 2 squadre dei pompieri di Lugo e Faenza e due autobotti. Il locale è andato distrutto insieme a tutto ciò che era contenuto al suo interno: al momento l'agriturismo vero e proprio non sembrerebbe stato coinvolto dalle fiamme e non avrebbe subito danni. A livello precauzionale è stata mandata sul posto anche un'ambulanza. Indagini in corso dei Carabinieri di Faenza.