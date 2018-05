Le Frecce Tricolori anche a Lugo per celebrare Francesco Baracca

Confermati ben due appuntamenti con le Frecce Tricolori nella provincia di Ravenna, previsti per le prossime settimane. Nel programma della Pattuglia acrobatica nazionale, pubblicato dall’Aeronautica Militare, ci sono infatti anche il sorvolo su Lugo il prossimo 19 giugno e l’esibizione sul lungomare di Punta Marina Terme il 24 giugno, in occasione della manifestazione “Valore Tricolore”. Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Lugo si inserisce nel calendario delle iniziative per celebrare Francesco Baracca nel centenario della sua morte. Il 19 giugno, infatti, ricade l’anniversario dalla morte dell’asso dei cieli.

“La presenza della Pan durante le celebrazioni per Francesco Baracca non può che renderci orgogliosi – dichiara il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Questo è il risultato di un lavoro corale e testimonia l’attenzione dell’Aeronautica militare per il nostro territorio e per l’asso degli assi dell’Aeronautica italiana”.