Le graduatorie definitive per le iscrizioni ai nidi e servizi integrativi d’infanzia

Sono state approvate le graduatorie definitive per l’iscrizione ai nidi e ai servizi integrativi d’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I servizi educativi dell’Unione hanno ritenuto opportuno rinviare le comunicazioni relative alle ammissioni dei bambini a un successivo momento: questo per la particolarità del momento, siccome ad oggi non risultano adottate a livello nazionale o regionale linee guida o indicazioni in merito alle misure da mettere in campo per una prossima riapertura dei nidi e dei servizi integrativi d’infanzia. Sono pertanto rinviate a data da destinarsi le procedure di assegnazione e accettazione del posto previste da bando.

Al momento le famiglie che hanno presentato domanda dovranno semplicemente attendere ulteriori comunicazioni sul da farsi. Appena saranno ripristinate condizioni di maggiore chiarezza in merito alle modalità di apertura dei servizi per l’anno educativo 2020/2021 verranno riprese le procedure di ammissione e assegnazione dei posti e ne sarà data comunicazione a tutte le famiglie interessate.