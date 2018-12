Le guardie giurate incrociano le braccia e 'dedicano' lo sciopero a Salvatore Chianese

Vigilanza privata in sciopero: lunedì 31 dicembre, infatti, i dipendenti della società Cittadini dell'ordine incroceranno le braccia per esprimere il proprio contrasto alle posizioni datoriali. Sul territorio provinciale, le astensioni si verificheranno per tutte le attività del settore: trasporto valori, vigilanza notturna, servizi armati e non di piantonamento e dei controlli agli accessi. A tal proposito è stato chiesto un incontro presso le Prefetture di Ravenna e Forlì atto a verificare la prestazione dei servizi di vigilanza dei Cittadini dell’Ordine. Lo sciopero proclamato dal "Movimento dei lavoratori" si attuerà con l’astensione dal lavoro dalle ore 00:00 alle 24:00 per gli interi turni di lavoro che hanno inizio il 31 dicembre. La giornata di sciopero è stata dedicata al collega dei Cittadini dell’ordine Salvatore Chianese, ucciso a Savio il 30 dicembre del 2015.