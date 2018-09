Le "magliette gialle" creano due giardini pensili per la casa protetta Galla Placidia

Si è concluso lunedì mattina il laboratorio “A scuola da mastro Geppetto”, realizzato dalle magliette gialle del Progetto Lavori in Comune 2018. I sei ragazzi e ragazze partecipanti, Alban, Emma, Filippo, Maya, Niccolò e Sofia, coadiuvati da Beatrice Ballanti e Roberta Bagni, operatrici del Centro “La Lucertola”, hanno lavorato questa settimana per realizzare due giardini verticali da donare alla casa protetta Galla Placidia e lunedì mattina li hanno consegnati alle operatrici della struttura, alla presenza dell'assessore Gianandrea Baroncini e dei numerosi nonni e nonne ospiti all'interno della casa protetta.

Le magliette gialle hanno spiegato agli ospiti della struttura in che cosa consistono i giardini verticali, come li hanno preparati e in che modo si possono arredare, scegliendo piante ornamentali, aromatiche e persino piccole piante da orto. I giovani hanno poi messo a dimora le piantine e spiegato che queste andranno curate e innaffiate ogni giorno. L'assessore Baroncini ha infine salutato tutti i presenti, facendo notare quanto sia importante fare conoscere alle giovani generazioni strutture come le case protette, collaborare con loro per portare un sorriso ai nonni e nonne e ha voluto sottolineare quanto sia importante impegnarsi nel mondo del volontariato per rendere più accogliente la città e migliorare la qualità della vita, anche attraverso queste piccole azioni.