Le "mamme miss" scendono in campo per aiutare il paese terremotato

La nazionale di calcio di "Miss Mamma Italiana", allenata dal duo composto da Pierpaolo Maretti di Forlì e Filippo Tommaselli di Cesena e capitanata dalla ravennate Cristina Pezzi (Miss Mamma Italiana Gold Glamour 2013”), è stata protagonista della "Partita del Sorriso e della Rinascita", che si è disputata nell'impianto sportivo di Visso, comune marchigiano colpito dal terribile terremoto del 2016. L’evento, che si è disputato grazie alla Pro Loco di Lido Adriano, di cui è presidente Gianni De Lorenzo, ha permesso di poter raccogliere fondi, superiori a 4.000 euro, che saranno consegnati alla Città di Visso, domenica 12 agosto, in Piazza Vivaldi a Lido Adriano, in occasione della selezione regionale romagnola di “Miss Mamma Italiana”. In campo è scesa la formazione composta dalle mamme vincitrici di fascia del concorso, dalla sua prima edizione ad oggi (il team, è nato con l’intenzione di sostenere iniziative a scopo benefico in tutta Italia, con la dolcezza ed il sorriso delle mamme italiane), che ha sfidato il team “Visso nel Cuore”. La “Partita del Sorriso e della Rinascita” è terminata in pareggio, ma ancora una volta hanno vinto l’amicizia e la solidarietà. In goal anche Cristina Pezzi di Ravenna “Miss Mamma Italiana Gold Glamour 2013” (Capitano della Nazionale).