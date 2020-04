Le mascherine "patriottiche" della stilista vendute a scopo benefico

La stilista ravennate Cristina Rocca ha realizzato nel suo atelier mascherine in tnt (tessuto non tessuto) e cotone che riproducono la bandiera italiana, in segno di speranza e unità. Le mascherine sono impermeabili e lavabili a 40° con sapone o disinfettante e sono una prima protezione per limitare la diffusione del "drop let". Per chi fosse interessato, le mascherine sono in vendita per realizzare con il ricavato altre mascherine da donare ad associazioni di supporto alla comunità ravennate. 40 mascherine sono già state donate agli operatori di Cittattiva, il centro di mediazione sociale e cittadinanza attiva.

