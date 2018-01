Le mostra i genitali e le dice "apri le gambe": donna sotto shock sul lungomare

Uno spavento che sarà difficile dimenticare. Intorno alle 20 di martedì sera una donna che stava correndo sul lungomare Deledda, a Cervia, ha raccontato di aver notato - all'altezza del bagno 169 - un uomo leggermente nascosto dietro lo stabilimento balneare. Dopo essere uscito allo scoperto, l'uomo si sarebbe abbassato i pantaloni mostrando i genitali alla donna e pronunciando frasi spinte nei suoi confronti, arrivando fino a una proposta sessuale dicendole "apri le gambe".

La donna, spaventata da quella scena, si è data alla fuga e il giorno dopo si è presentata in caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. I militari di Cervia invitano le altre eventuali vittime a presentarsi senza timore in caserma per denunciare l'accaduto, e raccomandano alle donne, se dovessero imbattersi in una scena del genere, di allontanarsi e dare immediatamente l'allarme telefonando al 112, assicurando il completo anonimato.