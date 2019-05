Le opere degli artisti di Crac "sbarcano" a Villa Verlicchi

Per due ore, venerdì 3 maggio gli interni storici e il giardino di villa Verlicchi di Lavezzola hanno ospitato installazioni, letture, sonorizzazioni, fotografie, azioni, videoloop realizzati dagli artisti di Crac - Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea. Gli allestimenti interni e nel tracciato del giardino hanno permesso di poter mostrare com’è oggi, e avvicinarsi a cosa potrebbe essere domani, dopo la sua ristrutturazione. Al centro degli interventi artistici alcuni temi come la necessità di andare oltre internet, l’inquinamento ambientale, il tema dell’identità, lo stimolo a rileggere con occhi diversi e in chiavi nuove, a volte ironiche, la storia di ciò che ospita per far germinare nuove idee e possibilità di incontri e opportunità per il futuro.

L’iniziativa è stata pensata per stimolare nelle persone un modo diverso di vivere l’arte e il luogo che la ospita, attraverso l’ascolto di emozioni, percezioni, momenti di sorpresa come vuol fare e fa l’arte contemporanea. Sono stati presentati libri d’artista a cura di Caba, che la nuova veste di villa Verlicchi ospiterà anche in forma di museo. Gli interventi hanno utilizzato soprattutto le tracce e i ricordi dei vissuti che hanno “abitato” villa Verlicchi.