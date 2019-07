Le previsioni meteo-marine oggi si leggono sul 'totem intelligente': e c'è anche un'app

Al Cervia Informa in viale Roma è arrivato il 'Totem Informare', uno strumento creato per aggiornare i cittadini sulle condizioni meteo-marine delle spiagge e fornire previsioni locali a 6-12-18 ore. L’apparato visualizza, per le località balneari selezionate, dati molto interessanti sia per i fruitori del litorale sia per la pratica degli sport marini: temperatura dell’aria, dell’acqua e della sabbia; direzione e intensità del vento e delle correnti; altezza e direzione delle onde; copertura nuvolosa; piovosità; radiazione UV e umidità dell’aria.

Nato per mettere a sistema e integrare le informazioni meteorologiche e marine presenti in modo frammentato sul litorale dell’Emilia Romagna, questo strumento è stato realizzato come prototipo ed è in grado di fornire una visione d’insieme delle condizioni meteo-marine in tempo reale e previsionale presso le strutture balneari della costa. I dati provengono da fonti certificate di eccellenza, come il Consiglio Nazionale delle ricerche e l’Università Politecnica delle Marche.

Nel progetto, oltre al Totem, sono stati realizzati altri due sistemi Ict disponibili per il pubblico: "Informare mobile", una app per dispositivi mobili che fornisce informazioni meteo-marine in tempo reale e previsionali per ciascuna delle 120 località del litorale dell’Emilia Romagna, dal Faro di Goro a Cattolica Sud. L’applicazione è stata progettata e creata sulla base delle abitudini dei bagnanti, degli amanti degli sport da spiaggia e degli operatori balneari. E infine "Informare portale", pensato per operatori del settore, ma anche per i turisti. Uno strumento accessibile tramite web con cui l’utente può visualizzare su richiesta le informazioni meteo-marine, previsionali o da stazioni, per tutta la riviera dell'Emilia-Romagna, mediante mappe interattive e indicazioni puntuali dei sevizi presenti sul territorio per tutte le località del litorale della Regione Emilia-Romagna.