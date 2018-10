Le raffiche di vento fanno crollare gli alberi sulle auto in via Salara

Le raffiche di vento fortissime che lunedì pomeriggio hanno soffiato in tutto il ravennate hanno causato diversi danni non solo sulla costa, ma anche in centro storico. In via Salara, all'incrocio con via Matteucci, alcuni alberi sono caduti sulle auto parcheggiate intorno alle 18.30. Sul posto si è portata una pattuglia dei Carabinieri del radiomobile per cercare di liberare le auto e mettere in sicurezza la strada. Visto il grosso numero di interventi da parte dei Vigili del fuoco, i militari hanno proceduto in maniera autonoma grazie anche all'aiuto dei residenti e hanno riaperto la strada. L'operazione è durata quasi due ore.

Maltempo in tutto il ravennate

Foto Massimo Argnani