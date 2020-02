Le raffiche di vento fanno crollare gli alberi sulle strade: diversi interventi dei Vigili del fuoco

Il vento che martedì si è abbattuto su diverse città della Romagna non ha risparmiato neanche il ravennate. Le forte raffiche hanno fatto crollare diversi alberi sulla sede stradale in alcune zone a "macchia di leopardo" in provincia, sia nel ravennate che nel cervese, nel lughese e nel faentino. I Vigili del fuoco sono intervenuti, insieme alla Polizia locale, per un totale di circa undici interventi. Fortunatamente non si segnalano particolari danni.