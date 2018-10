Le raffiche di vento spezzano e fanno crollare i rami: diversi interventi dei Vigili del fuoco

Il maltempo che domenica pomeriggio si è abbattuto su diverse città della Romagna non ha risparmiato neanche Ravenna, sulla quale si sono abbattute pioggia battente e raffiche di vento. La pioggia ha raggiunto i 5,2 millimetri in città e i 12,6 nel forese, mentre il vento ha soffiato fino ai 53 chilometri orari in città, agli 80 sulla costa e ai 72,4 nel forese. Intense mareggiate lungo la costa.

Una decina gli interventi dei Vigili del fuoco, dovuti soprattutto a rami spezzati dalle raffiche di vento e caduti sulla strada in diverse zone, Ravenna città, a San Zaccaria fino ad arrivare al lughese. I pompieri sono poi intervenuti anche nel parcheggio di una concessionaria in via Dismano, dove un'auto ha improvvisamente preso fuoco, ancora da capire per quale causa.