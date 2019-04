Le rette di scuola, mensa e bus si pagano online: come funziona 'PagoPa'

Da aprile è possibile effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni dei servizi educativi e scolastici comunali attraverso la pagina del Comune di Ravenna. Le rette dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, della ristorazione scolastica, del trasporto scolastico e del pre post scuola si possono pagare tramite "PagoPa" utilizzando le stesse credenziali d'accesso per l'iscrizione ai servizi educativi e scolastici.

Le famiglie, attraverso il pulsante “Estratti conto e pagamenti online”, possono verificare lo stato dei pagamenti ed effettuare il pagamento attraverso una serie di canali disponibili. Al termine della procedura di pagamento online saranno inoltrate all'utente una mail con l'esito della transazione e la quietanza, in caso di pagamento andato a buon fine. Dallo stesso sito è possibile acquisire le attestazioni di pagamento dei servizi educativi e scolastici, utili ai fini fiscali, rilasciate da Ravenna Entrate Spa e stampare gli avvisi/fatture emesse dallo stesso gestore. E’ inoltre possibile ottenere l'ammontare della retta fissa, della retta giornaliera e il totale corrispondente a un'ipotesi di frequenza di 20 giorni del nido d'infanzia o dello spazio bimbi, attraverso un semplice simulatore di calcolo. Per il calcolo della retta è necessario disporre di un'attestazione Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità, aggiornata di eventuali variazioni anagrafiche e presente in banca dati Inps.