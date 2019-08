Le specialità romagnole tra le eccellenze Dop e Igp a Fico Eataly World

Lo scalogno di Romagna, l'olio di Brisighella e Colline di Romagna, la piadina romagnola, il formaggio di fossa di Sogliano. Sono solo alcune delle specialità romagnole che si uniranno al concerto di sapori unico, in programma a fine agosto a Fico Eataly World di Bologna, con oltre 40 specialità Dop e Igp per “Identità d’origine. Dop e Igp dall’Italia e dall’Europa”: un incontro internazionale e tre giorni di rassegna-mercato, degustazioni ed eventi sulle specialità Dop e Igp per conoscere e degustare le eccellenze dell’enogastronomia italiana ed europea.

La kermesse è organizzata dal 30 agosto al primo settembre dal parco del cibo più grande del mondo con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Fondazione Fico, Origin Italia (l’associazione che raggruppa i consorzi agroalimentari italiani), Fondazione Qualivita (dal 2002 impegnata nella valorizzazione dei prodotti Dop, Igp e Stg).