Le start-up romagnole spiccano il volo verso la Silicon Valley

Giovedì 11 alle 17.30 a CoLaboRa, in via Magazzini Posteriori 52, Aster, CoLaboRa e Cna Ravenna presentano "Emilia-Romagna in Silicon Valley", dove saranno illustrati i bandi della Regione a supporto delle start-up e delle imprese innovative che intendono sviluppare il loro business in Silicon Valley. A presentare le opportunità per le imprese sarà Sara D'Attorre di Area S3-Aster, Tecnopolo di Ravenna. Interverrà Irene Mingozzi, referente di Aster e Regione Emilia-Romagna in Silicon Valley. Al termine della presentazione dei bandi, Tommaso Solfrini di Italdron racconterà l'esperienza della sua impresa nell'area californiana, famosa per l'insediamento di imprese altamente tecnologiche e centri di ricerca eccellenti.