Le tane degli animali mettono a rischio l'argine: chiusa la strada

Fino alle 18 di venerdì 23 novembre, nella frazione lughese di San Bernardino, la via Lombardina sarà chiusa al traffico nel tratto in sommità arginale, per consentire il ripristino della continuità dell’argine compromesso dalla presenza di tane di animali selvatici. I lavori, di somma urgenza, sono iniziati il 19 novembre e sono eseguiti dal Servizio area Reno e Po di Volano dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 3346158435.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !