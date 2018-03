Le telecamere della troupe francese puntate sul museo Francesco Baracca

Giovedì mattina una troupe di France 3 Franche-Comté, televisione pubblica regionale francese con sede a Besançon, ha girato un servizio al Museo Francesco Baracca di Lugo. Si tratta di una trasmissione sulla Prima guerra mondiale e sulle origini del cavallino rampante, che andrà in onda tra maggio e giugno. Le riprese sono state possibili grazie a una segnalazione della Scuderia Ferrari, con cui il Comune di Lugo e il Museo hanno avviato un rapporto di collaborazione mirata in occasione del centenario della scomparsa dell’asso dell’aviazione. France 3 ha girato il programma in Trentino, al Museo della guerra di Rovereto, in Veneto sulle tracce di Hemingway, ferito in quelle zone durante il primo conflitto mondiale, e al Museo Baracca, alla scoperta del mito dell’asso romagnolo e delle radici del suo simbolo personale, poi divenuto, con alcune modifiche, il marchio della Ferrari; ed è proprio a Maranello che nel primo pomeriggio si è concluso il tour dell’emittente francese, con un servizio che permetterà ai telespettatori francesi di scoprire o di conoscere meglio il legame tra uno dei più celebri pionieri dell’aviazione mondiale e un grande protagonista del mondo delle corse.

Nei giorni scorsi il museo ha ricevuto anche la visita di una troupe di Motor Valley, la rete di industrie e musei del distretto automobilistico emiliano-romagnolo, riunitasi in un progetto coordinato dell’Apt (Azienda promozione turistica) della Regione Emilia-Romagna e di cui il Museo Baracca è socio fondatore, insieme tra gli altri a Ferrari, Lamborghini e Ducati. Proprio in collaborazione con Motor Valley e con la Ducati che il 4 maggio il museo lughese riceverà la vista di decine di motociclisti per rendere omaggio all’eroe della Grande guerra.