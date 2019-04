Le telecamere Rai de 'La vita in Diretta' a Faenza per i 25 anni del Mei

Giovedi 18 aprile arrivano a Faenza le telecamere Rai di "La Vita in Diretta" per la 25esima edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti. Sarà intervistato Giordano Sangiorgi, patron del Mei, che illustrerà i 25 anni della manifestazione e la prossima edizione, che si terrà dal 4 al 6 ottobre a Faenza e che durante il programma della Rai premierà l’ospite Beppe Carletti, leader dei Nomadi, che festeggia i 55 anni di carriera indipendente, dopo che i 45 furono celebrati proprio a Faenza in occasione del Mei di dieci anni fa con un grande live al Palasport Cattani di Faenza con Red Ronnie e tanti altri ospiti. Per assistere sul palco del Teatro Masini alla ripresa della Rai per La Vita in Diretta è possibile prenotarsi alla mail info@audiocoop.it fino al numero massimo di 40 persone.