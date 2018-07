Le telecamere Rai della “Vita in diretta” a Milano Marittima

Le telecamere di Rai Uno si sono accese ieri pomeriggio sulla spiaggia del Papeete Beach di Milano Marittima, che ha ospitato un servizio della trasmissione “La vita in diretta – edizione estate”. Il format pomeridiano della televisione ammiraglia era in Riviera per documentare la movida romagnola. Per questo scontata la tappa nella disco-beach più celebre d'Italia dove è nato il rito dell'happy hour.