Le telecamere Rai di "Bellitalia" alla scoperta del museo Classis

La prossima puntata di "Bellitalia", rubrica del TgR dedicata ai beni culturali, vedrà tra i suoi ospiti anche "Classis Ravenna". Nella trasmissione di sabato 19 gennaio, infatti, il servizio intitolato "La regina dei secoli" racconterà la nascita e i contenuti del nuovo museo, punto culturale di riferimento per chiunque voglia conoscere la storia di Ravenna dalle origini all'Alto Medioevo. La trasmissione, condotta da Marco Hagge, si occupa non solo di musei e di restauri, ma anche di paesaggio, di centri urbani, di tradizioni, personaggi e curiosità collegati in qualche maniera alla storia e alla cultura del nostro Paese. L'appuntamento è sabato fra le 11 e le 11.30 su Rai 3.