Le telecamere Rai di "Buongiorno Regione" alla scoperta del museo Classis

Il nuovo Museo Classis sarà tra i protagonisti del programma televisivo di Rai 3 "Buongiorno Regione", in onda mercoledì 9 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 8. Nel corso della trasmissione verrà presentato il museo inaugurato poco più di un mese fa. Il giornalista Rai Giorgio Tonelli ha intervistato il Presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli per conoscere, tra gli oltre 600 reperti in esposizione, la storia e le curiosità legate ad alcuni degli oggetti venuti alla luce negli scavi della zona portuale di Classe e, più in generale, nel territorio. Il programma Buongiorno Regione è prodotto autonomamente dalle sedi regionali della Rai e va in onda in un’edizione diversa da regione a regione, pur seguendo una scaletta comune. In apertura, dopo la lettura del bollettino meteorologico regionale del giorno, si passa agli approfondimenti legati all’attualità del territorio, per chiudere con una pagina culturale.