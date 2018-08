Le troupe Rai di "Sereno Variabile" nei lidi tra padelloni, cappelletti e fenicotteri - VIDEO

Protagonista della nuova puntata di “Sereno Variabile”, in onda sabato 25 agosto alle 13.30 su Rai 2, è stato il Parco del Delta del Po nel suo versante romagnolo e i lidi a nord di Ravenna: Marina Romea, Casal Borsetti e Porto Corsini. Alle tante possibilità che offre il Parco per essere apprezzato, come il birdwatching, le passeggiate a cavallo nella spettacolare pineta secolare e la navigazione in barca per osservare i fenicotteri rosa si aggiungono i divertimenti e gli sport tipicamente marini, che coinvolgono il visitatore e lo spettatore in un turnover ricco di attività sportive: dal beach-volley alla vela, alla scuola surf e a tutte quelle attività ludico-sportive che si possono praticare al mare, compresa la gara di “pesca leggera” organizzata dallo storico Circolo Nautico che ha sede a Marina Romea.

La tradizione, la gastronomia e la storia vengono proposte allo spettatore attraverso un’immagine simbolo: quella dei “padelloni”, i capanni da pesca, ancora oggi utilizzati per cene all’insegna della tradizione. All’interno di un vecchio e romantico capanno, un gruppo di giovani ragazze mostrano come si preparano i tradizionali cappelletti romagnoli mentre gli uomini sono impegnati a tirar su le reti da pesca per una grigliata estemporanea. Non potevano mancare, anche in questa puntata, tradizione e folklore, gli “Sciucaren”, gli schioccatori di fruste della tradizione romagnola (in dialetto “sciucher” vuol dire “schioccare la frusta”), che si sono esibiti a Marina Romea portando buonumore, fascino e allegria, come in tutte le feste della Romagna. La puntata è visibile su Rayplay a questo link.