Legambiente: "Il Comune definisca i limiti per garantire lo stop al consumo di suolo"

Il circolo Matelda di Legambiente Ravenna ha inviato una lettera di sollecito all’amministrazione comunale per la definizione del territorio urbanizzato di Ravenna al 1 gennaio 2018, come previsto all’articolo 32 della nuova legge urbanistica regionale. "La nuova legge regionale sull’urbanistica 24/2017, all’articolo 6, definisce un limite massimo del consumo di suolo in regione pari al 3% del territorio urbanizzato - spiegano dal circolo - Tale limite è in relazione all’urbanizzato definibile già dal momento attuale, ma che è possibile procrastinare all’entrata in vigore dei Pug al 2021. Per questa ragione chiediamo che venga rapidamente definito il territorio urbanizzato, sicchè operazioni già in essere che prevedono consumo di suolo rientrino nel conteggio del limite del 3%. Riteniamo inoltre inadeguate politiche a favore di grandi centri commerciali, come quello in via di realizzazione a livello della ex concessionaria Francia; non tanto per il consumo di suolo che non conseguirà, ma piuttosto per gli effetti che avrà sulla mobilità e sulle economie locali".