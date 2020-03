La letteratura non si arrende al virus: libri a domicilio, e-book gratuiti e concorsi di scrittura

Le massicce chiusure imposte dalle ordinanze per contenere il contagio da Coronavirus hanno portato alla chiusura dei tanti luoghi di cultura della città, incluse biblioteche e librerie. Un vero guaio per gli amanti di letteratura che in un batter d'occhio sono stati costretti alla quarantena in casa senza potersi rifornire di nuove letture. Certo, su internet si può trovare una gran quantità di libri ed e-book, ma per chi ha fame di cultura questa soluzione potrebbe non bastare. Così il territorio ravennate ha deciso di rispondere a questa emergenza letteraria con varie iniziative e progetti.

La Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino ha messo a disposizione una ampia rete digitale con circa un milione di titoli online sono a disposizione dei lettori sui portali online dedicati con ebook, audiolibri, periodici e immagini. Nel frattempo con l'iniziativa #ioleggoacasa la Biblioteca Classense invita tutti gli utenti a condividere sui social brevi video in cui leggere un brano di letteratura, una filastrocca, una poesia: a questa chiamata hanno già risposto anche vari autori romagnoli.

Clown Bianco edizioni regala ai suoi lettori l'e-book gratuito "I clown bianchi", con i racconti di Maria Silvia Avanzato, Eraldo Baldini, Alessandro Berselli, Stefano Bonazzi, Romano De Marco, Nevio Galeati, Riccardo Gazzaniga, Giorgia Lepore, Stefano Mazzesi, Gianluca Morozzi, Massimo Padua, Daniele Picciuti, Massimiliano Venturini. E poi c'è la Libreria Dante di Longo che propone tante letture originali sui social network.

Dalla lettura si passa alla scrittura. Così il festival GialloLuna NeroNotte ripropone anche quest'anno il concorso di scrittura per racconti e romanzi, dedicato come al solito a storie poliziesche. Il bando per i racconti rispecchia quello delle scorse annate con un limite di 20 cartelle per ogni testo e scadenza al 30 giugno 2020, mentre il concorso per romanzo inedito, in collaborazione con l’editore Clown Bianco ha un limite di 200 cartelle e scadenza al 24 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da segnalare anche la bella iniziativa della libreria Mondadori di viale Roma a Cervia che effettua la consegna di libri a domicilio. Il servizio vale per la città di Cervia e zone limitrofe. Per prenotare i volumi si può contattare il numero 0544974491 dalle 10 alle 12.30, oppure inviare una mail all’indirizzo mondadoricervia@gmail.com.