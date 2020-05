Lezioni di danza online tenute con i ballerini professionisti di Ravenna Ballet Studio

In questo periodo di emergenza sanitaria le attività del Ravenna Ballet Studio continuano online. Infatti durante questi mesi di sospensione forzata è stato proposto a tutti gli allievi un programma settimanale di lezioni online per diversi livelli e discipline (classico, sbarra a terra, modern/contemporaneo). Una sala danza simbolica, composta da tante finestre su uno schermo, entrata nelle case degli allievi mantenendo viva la passione e il legame con i maestri.

Numerosi i danzatori di fama internazionale che hanno condotto le classi a distanza: Ermanno Sbezzo (solista a Les Ballets Jazz di Montreal), Rachele Buriassi (Prima ballerina a Les Grands Ballets Canadiens), Olesia Shaytanova (Prima ballerina al National Lituanen Ballet), Miguel Ramalho (Primo ballerino della Compagnia Nazionale di Balletto Lisbona), Nicola Barbarossa (danzatore Opera di Vienna), Elisabetta Violante (danzatrice e assistente alla corografia di Ismael Ivo), Giada Zanotti (solista alllo Staatsoper di Hannover). I professionisti hanno inoltre dialogato con i ragazzi trasmettendo loro energia e positività, stimolandoli a superare questo momento di difficoltà.

Un aneddoto particolare è quello di Olesia Shaytanova, ospite in passato del Ravenna Festival e del Ravenna Ballet Studio al fianco della grande Svetlana Zakharova, che tramite un legame virtuale ha sempre mantenuto i contatti con la direttrice Cinzia Di Pizio. Olesia, innamoratissima dell’Italia, dove torna sempre con piacere per ricaricarsi, al termine della lezione ha dispensato consigli ed incoraggiato gli allievi in un momento molto commovente.