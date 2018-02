"Liberi dalle mafie", tremila studenti a lezione con Sos Impresa

Sos Impresa Emilia Romagna partecipa e collabora al progetto “Liberi dalle Mafie” promosso dall’Associazione Pereira, dal Comune di Ravenna e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nelle scuole secondarie di primo grado, come in diversi Istituti Scolastici Superiori di Imola e delle province di Ravenna, Bologna e Roma (sempre su iniziativa dell’associazione Pereira).

Si tratta di un percorso formativo di sensibilizzazione sui temi delle mafie e più in generale della legalità, con lezioni dedicate e incontri con testimonial e vittime del fenomeno. Finora hanno partecipato al percorso e si sono incontrati in 5 anni di progetti circa tremila studenti. Nei giorni scorsi si sono tenuti gli incontri in 5 Istituti di Ravenna e uno di Bologna, molto seguiti e partecipati. L’incontro con i testimoni diretti riscuote anche nei giudizi dei ragazzi e delle ragazze un forte interesse (risultante oltre che dalle domande anche dai questionari compilati). Toccante quello con Antonio Anile, vittima di usura e ora volontario e membro di Sos Impresa. Agli incontri a Ravenna ha partecipato ed è intervenuto anche Roberto Lucchi, Presidente di Sos Impresa Emilia Romagna.